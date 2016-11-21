Кевин Кураньи: "Вылет "Динамо" в ФНЛ стал для меня настоящим ударом"

Экс-нападающий "Динамо" Кевин Кураньи, посетивший матч своего бывшего клуба против "Зенита-2" (0:0) в рамках 23-го тура первенства ФНЛ, допустил возвращение в московскую команду в роли ее тренера. Немец выразил уверенность в том, что по итогам сезона клуб вернется в премьер-лигу.

– Я люблю "Динамо", – сказал для клубной пресс-службы Кураньи. – Что там говорить, вылет "Динамо" стал для меня настоящим ударом. Печально видеть команду в ФНЛ, но у меня нет сомнений, что клуб хорошо поработает и вернется обратно. Будущее? Кто знает, может быть, я вернусь в клуб в качестве тренера.