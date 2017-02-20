Кевин Кураньи: "В "Динамо" пара человек допустила ошибки, а хорошие парни пытаются их исправить"

Бывший нападающий "Динамо" Кевин Кураньи выразил надежду, что бело-голубые исправят ситуацию с финансовыми проблемами и вернутся в премьер-лигу. На данный момент "Динамо" занимает первое место в ФНЛ.

- Мне очень жаль, что "Динамо" вылетело в ФНЛ, а также испытывает финансовые проблемы, - цитирует "Р-Спорт" Кураньи. - Надеюсь, в скором будущем ситуация исправится.

- Как думаете, кто виноват в том, что с клубом случилось подобное?

- Я просто футболист, и мне сложно понять, кто виноват, ведь я же не знаю, кто на самом деле принимал неправильные решения, приведшие к таким последствиям. Думаю, пара человек допустила ошибки, а теперь хорошие парни должны попытаться их исправить.

- Вы не жалеете о том, что ушли из "Динамо"?

- На самом деле мне было очень нелегко покидать команду, в которой провел пять лет и чувствовал себя при этом отлично. Но моя семья хотела обязательно вернуться в Германию и жить там. Это решение было принято в интересах семьи, и оно было верным.