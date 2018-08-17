КДК РФС: решение по "Армавиру" принято в соответствии с регламентом и законом

Председатель Контрольно-дисциплинарного комитета (КДК) Российского футбольного союза (РФС) Артур Григорьянц сообщил, что решение по делу футбольного клуба "Армавир" относительно матча первого тура первенства ФНЛ против "СКА-Хабаровск" принято в соответствии с регламентом и законом.

В июле "Армавир" подал в КДК протест на результат проигранного матча против "СКА-Хабаровска" (0:3), считая, что сыгравший за армейцев Ираклий Квеквескири должен был отбывать дисквалификацию с прошлого сезона.

КДК отказал "Армавиру" в удовлетворении заявления, так как было установлено отсутствие вины "СКА-Хабаровска". В четверг апелляционный комитет РФС отклонил апелляцию "Армавира" на вердикт КДК. Президент "Армавира" Валентин Климко выразил мнение, что руководство РФС должно, как минимум, извиниться за такое решение, а как максимум - уйти в отставку.

- Все сделано в рамках регламента и в рамках закона. Решение законное. Что вердикт КДК, что решение апелляционного комитета. Все законно и обосновано в соответствии с регламентом, - цитирует "РИА Новости" Григорьянца.