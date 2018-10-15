КДК РФС рассмотрит задержку матча игроками "Томи"

Контрольно-дисциплинарный комитет (КДК) РФС рассмотрит ситуацию с задержкой матча 16-го тура первенства Олимп-ФНЛ "Томью". Об этом сообщил председатель комитета Артур Григорьянц.

В субботу матч между "Томью" и "Сочи" (1:0) начался с задержкой в несколько минут. Игроки "Томи" вышли на матч в футболках, на которых было написано: "Томь" - результат за бесплатно".

Позднее игрок сибирской команды Илья Кухарчук рассказал, что долги по зарплате в клубе составляют четыре месяца, а премиальные не выплачивались с прошлого сезона.

- В рапорте делегата имеется запись о задержке матча. Мы получили документы, вопрос о задержке матча по вине команды "Томь" включен в повестку, - цитирует РИА Новости Григорьянца.