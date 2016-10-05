КДК РФС отложил рассмотрение "дела Голубчикова" на неделю

Глава КДК РФС Артур Григорьянц по окончании заседания рассказал, что дело исполнительного директора "Луча-Энергии" Александра Голубчикова отложено на неделю. Функционеру вменяется нарушение статьи 122 Дисциплинарного регламента РФС "Подделка документов".

– В 12.00 должно было состояться заседание по "делу исполнительного директора "Луча-Энергии" Александра Голубчикова, - сказал Григорьянц. - Вчера поступило заявление от Голубчикова, что он не сможет принять участие в заседании, потому что ему по неотложным делам надо было лететь во Владивосток. Он настоятельно просил отложить рассмотрение дела на неделю. Мы идем навстречу сторонам, отложили дело до 12 октября.