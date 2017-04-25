КДК РФС оштрафовал "Луч" на 65 тысяч рублей

КДК РФС обязал выплатить "Луч-Энергию" 50 тысяч рублей за невыпуск печатной продукции к матчу 33-го тура первенства ФНЛ с "Тосно" (1:1). Также дальневосточники будут обязаны выплатить 15 тысяч за несоответствие формы контролеров-распорядителей.

Текст сообщения, опубликованного на официальном сайте ФНЛ:

На 50 тысяч рублей за невыпуск печатной продукции к матчу оштрафован "Луч-Энергия" (статья 111 и пункт 33 Приложения № 1 Дисциплинарного регламента РФС). Также дальневосточный клуб заплатит 15 тысяч рублей штрафа за отсутствие индивидуальных номеров на жилетах контролеров-распорядителей и наличие на них же клубной атрибутики (п. 18.3 Регламента ФОНБЕТ-Первенства России по футболу).