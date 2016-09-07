18:08 | ФУТБОЛ — ФНЛ

КДК РФС оштрафовал Дана Петреску

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Сегодня в Доме футбола состоялось очередное заседание Контрольно-дисциплинарного комитета РФС. Главный тренер "Кубани" Дан Петреску был оштрафован за выход за пределы технической зоны в матче против "Факела".

– В соответствии с частью 1 статьи 90 Дисциплинарного регламента РФС и пунктом 7 Приложения № 1 Дисциплинарного регламента РФС за выход за пределы технической зоны без разрешения судьи – оштрафовать главного тренера ФК "Кубань" г. Краснодар Петреску Д. на 5000 (пять тысяч) рублей, – говорится в сообщении на официальном сайте РФС.

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