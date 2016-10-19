КДК РФС наказал "Факел" и "Динамо" за погром в Воронеже

КДК РФС вынес решение по факту драки между болельщиками во время матча 17-го тура первенства России "Факел" – "Динамо" (2:1). Глава комитета Артур Григорьянц сообщил о ряде санкций к клубам, передает из Дома футбола корреспондент "СЭ" Сергей АСТАХОВ.

Напомним, что на 58-й минуте встречи фанаты вступили в драку с использованием подручных средств и пиротехники. Арбитр был вынужден прервать игру и увести футболистов в подтрибунное помещение. Пауза продлилась более 10 минут, а конфликт на трибунах был прекращен силами ОМОН.

– За неправомерные действия зрителей и за необеспечение порядка на стадионе "Факел" оштрафован на 150 тысяч рублей. Клубу запрещено запускать зрителей на Южную трибуну на три матча, - сказал Григорьянц. - За неправомерные действия зрителей оштрафовать "Динамо" на 100 тысяч рублей. Запретить клубу продавать билеты на ближайшие три гостевые игры.