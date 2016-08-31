КДК РФС дисквалифицировал Черышева на четыре матча

Глава КДК РФС Артур Григорьянц сообщил "СЭ", что главный тренер "Мордовии" Дмитрий Черышев дисквалифицирован на четыре матча за оскорбительный жест в адрес болельщиков "Факела" в матче 10-го тура первенства России.

- Главный тренер "Мордовии" Дмитрий Черышев за оскорбительный жест в адрес болельщиков дисквалифицирован на четыре матча и оштрафован на 20 тысяч рублей, - сказал Григорьянц. - Это рецидив, у него уже была дисквалификация в нынешнем сезоне. Последнее дисциплинарное нарушение могло повлечь серьезные последствия в плане безопасности матча. (Сергей АСТАХОВ)