КДК дисквалифицировал Черевченко на 3 матча и оштрафовал на 30 тысяч за оскорбление судей в матче с "Енисеем"

Глава КДК РФС Артур Григорьянц рассказал, что комитет принял решение дисквалифицировать главного тренера "Балтики" Игоря Черевченко на три матча, а также оштрафовать специалиста на 30 тысяч рублей за оскорбление судейской бригады в матче первенства ФНЛ с "Енисеем" (0:5). Также комитет дисквалифицировал на три матча помощника главного тренера Валерия Климова.

– В перерыве встречи Черевченко и Климов, его помощник, нецензурно оскорбляли судейскую бригаду, за что были удалены со скамейки, – сказал Григорьянц. – Мы приглашали участников эпизода на КДК и приглашали на видеоконференцию, но они лишь прислали заявление от клуба. Специалисты не отрицают ненормативную лексику, но объясняют, почему так поступили. Поэтому за оскорбительное поведение официальных лиц матча Черевченко дисквалифицирован на 3 матча и оштрафован на 30 тысяч рублей, а Климов дисквалифицирован на 3 матча и без штрафа. Мы приняли во внимание, что Климов извинился перед судейской бригадой, а Черевченко нет. (Павел ГУРЕВИЧ)