Касаев покинул "Балтику"

Полузащитник Алан Касаев покинул калининградскую "Балтику", информирует официальный сайт ФНЛ. 32-летний хавбек расторг контракт с клубом по обоюдному согласию сторон,

"Благодарим Алана за игру и за отказ от требования выплаты премиальных. Эти финансовые средства пойдут на развитие детско-юношеского футбола", – говорится в сообщении пресс-службы "Балтики".

Касаев перешел в "Балтику" незадолго до начала сезона. Футболист, арендованный у "Локомотива"​, успел сыграть в ФНЛ 21 матч и забить 1 гол.