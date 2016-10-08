Каррера присутствует на матче "Спартак-2" - "Тосно"

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера присутствует на матче 16-го тура первенства ФНЛ "Спартак-2" – "Тосно". Вместе с итальянским специалистом за встречей наблюдает тренер вратарей красно-белых Джанлука Риомми. (Михаил ГОНЧАРОВ)
Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера присутствует на матче 16-го тура первенства ФНЛ "Спартак-2" – "Тосно". Вместе с итальянским специалистом за встречей наблюдает тренер вратарей красно-белых Джанлука Риомми. (Михаил ГОНЧАРОВ)
Циничный
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