15:08 | ФУТБОЛ — ФНЛ

Каррера присутствует на матче "Спартак-2" - "Тосно"

Сегодня. Сокольники. Главный тренер "Спартака" Массимо КАРРЕРА (слева) и тренер вратарей красно-белых Джанлука РИОММИ (справа). Фото Михаил ГОНЧАРОВ, "СЭ"
Сегодня. Сокольники. Главный тренер "Спартака" Массимо КАРРЕРА (слева) и тренер вратарей красно-белых Джанлука РИОММИ (справа). Фото Михаил ГОНЧАРОВ, "СЭ"
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Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера присутствует на матче 16-го тура первенства ФНЛ "Спартак-2""Тосно". Вместе с итальянским специалистом за встречей наблюдает тренер вратарей красно-белых Джанлука Риомми. (Михаил ГОНЧАРОВ)

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