Каррера присутствует на матче "Спартак-2" - "Тосно"

Сегодня. Сокольники. Главный тренер "Спартака" Массимо КАРРЕРА (слева) и тренер вратарей красно-белых Джанлука РИОММИ (справа). Фото Михаил ГОНЧАРОВ, "СЭ"

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера присутствует на матче 16-го тура первенства ФНЛ "Спартак-2" – "Тосно". Вместе с итальянским специалистом за встречей наблюдает тренер вратарей красно-белых Джанлука Риомми. (Михаил ГОНЧАРОВ)