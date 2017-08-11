Карпин возглавит "Тюмень"? Отвечает президент клуба

Директор "Тюмени" Александр Попов опроверг информацию, согласно которой бывший главный тренер "Спартака" Валерий Карпин может возглавить сибирскую команду. По словам руководителя, черно-белые пока не ищут замену Александру Ивченко, подавшему в отставку.

– Ведет ли "Тюмень" переговоры с Валерием Карпиным?

– Первый раз слышу.

– То есть вы не ищете нового тренера?

– Нет, не ищем.

Напомним, Карпин недавно ушел с телевидения, чтобы продолжить тренерскую карьеру. Последней его командой был "Армавир". Также он тренировал испанскую "Мальорку". Красно-белых специалист приводил к серебряным медалям чемпионата России. (Андрей СИЗЯКИН)