Карпин возглавит "Тюмень"? Отвечает президент клуба

Директор "Тюмени" Александр Попов опроверг информацию, согласно которой бывший главный тренер "Спартака" Валерий Карпин может возглавить сибирскую команду. По словам руководителя, черно-белые пока не ищут замену Александру Ивченко, подавшему в отставку.
– Ведет ли "Тюмень" переговоры с Валерием Карпиным?
– Первый раз слышу.
– То есть вы не ищете нового тренера?
– Нет, не ищем.
Напомним, Карпин недавно ушел с телевидения, чтобы продолжить тренерскую карьеру. Последней его командой был "Армавир". Также он тренировал испанскую "Мальорку". Красно-белых специалист приводил к серебряным медалям чемпионата России. (Андрей СИЗЯКИН)
- Валерий Карпин
- Спартак (футбол)
- Мальорка (Футбол)
- Тюмень (Футбол)
- Армавир (футбол)
- Александр Ивченко
баламошка
Тюмень ?! Не смешите меня! Реал или Барса!
19:13