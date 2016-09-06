Калитвинцев покинет пост главного тренера "Динамо"?

Сегодня официальный сайт "Динамо" объявил об уходе с поста спортивного директора клуба Романа Орещука. В ближайшее время свой пост, с высокой долей вероятности, покинет и генеральный директор бело-голубых Сергей Сысоев. В таком случае может произойти и смена главного тренера команды – Юрия Калитвинцева, который являлся кандидатурой Орещука и Сысоева.
Бело-голубые после 11 туров с 26 очками лидируют в первенстве ФНЛ.
Орещук покинул "Динамо" //
Игорь Колыванов: "Со мной никто из "Динамо" не разговаривал"
Бегущий человек
Шо? Опять?
17:59
Урфин Джюс
Раз пошла такая пьянка, то не исключено, что и (Боже упаси) Кобелева могут вернуть.. А что? Гулять, - так гулять! Дурь - неистребима!
17:56
g2ta
я не против Динамо. но Динамо сейчас редкое болото!
17:34
oleg.bob
Театр абсурда... Уверенно лидируют и всех меняют!
17:32
Platinum1991
Не теряйте времени в Динамо и приглашайте Курбана Бердыева в Динамо! Курбан Бердыев НА МНОГИЕ ГОДЫ обеспечит Динамо лидерские позиции в России и в Европе!!! Всё так и будет!!! Это я вам гарантирую!
17:29
merniloskut
Заварзина с Романцевым пусть возвращают. Они спасут Динамо от 1-й лиги!)))
17:22
Platinum1991
Пусть Динамо ПРИГЛАШАЕТ Курбана Бердыева! Только Бердыев сможет вывести Динамо в РФПЛ и далее обеспечить лидерские позиции в российском футболе! Ростов СДЕЛАЛ лидером Курбан Бердыев! Большая тренерская футбольная ЛИЧНОСТЬ в нашем футболе! Где был Ростов до??? И где стал после, когда Ростов ЗА УШИ вытащил Курбан Бердыев из вылета из РФПЛ и ПРИВЁЛ Ростов, за футбольные ноги, к групповому этапу Лиги чемпионов и серебряным медалям чемпионата России! То-то и ОНО!!! ЭТО полностью ЗАСЛУГА Курбана Бердыева и его тренерского штаба! Вместе трудились на ОБЩЕЕ футбольное победное ДЕЛО! Курбан Бердыев из другого футбольного измерения! Футбольный МАГ и ВОЛШЕБНИК! Курбан Бердыев сейчас ФУТБОЛЬНАЯ ИКОНА российского футбола и Динамо есть на кого МОЛИТЬСЯ! ВПЕРЁД Динамо! Выше ЗНАМЯ российского ФУТБОЛА! УРА!
17:19
Flamenco
Вернется Гурамчик! Позже - Стасик))
17:18
shpasic
и назначат Гончаренко!
17:08