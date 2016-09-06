16:58 | ФУТБОЛ — ФНЛ

Калитвинцев покинет пост главного тренера "Динамо"?

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Сегодня официальный сайт "Динамо" объявил об уходе с поста спортивного директора клуба Романа Орещука. В ближайшее время свой пост, с высокой долей вероятности, покинет и генеральный директор бело-голубых Сергей Сысоев. В таком случае может произойти и смена главного тренера команды – Юрия Калитвинцева, который являлся кандидатурой Орещука и Сысоева.

Бело-голубые после 11 туров с 26 очками лидируют в первенстве ФНЛ.

Орещук покинул "Динамо" //
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КОММЕНТАРИИ (9)
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Бегущий человек

Шо? Опять?

17:59

Урфин Джюс

Раз пошла такая пьянка, то не исключено, что и (Боже упаси) Кобелева могут вернуть.. А что? Гулять, - так гулять! Дурь - неистребима!

17:56

g2ta

я не против Динамо. но Динамо сейчас редкое болото!

17:34

oleg.bob

Театр абсурда... Уверенно лидируют и всех меняют!

17:32

Platinum1991

Не теряйте времени в Динамо и приглашайте Курбана Бердыева в Динамо! Курбан Бердыев НА МНОГИЕ ГОДЫ обеспечит Динамо лидерские позиции в России и в Европе!!! Всё так и будет!!! Это я вам гарантирую!

17:29

merniloskut

Заварзина с Романцевым пусть возвращают. Они спасут Динамо от 1-й лиги!)))

17:22

Platinum1991

Пусть Динамо ПРИГЛАШАЕТ Курбана Бердыева! Только Бердыев сможет вывести Динамо в РФПЛ и далее обеспечить лидерские позиции в российском футболе! Ростов СДЕЛАЛ лидером Курбан Бердыев! Большая тренерская футбольная ЛИЧНОСТЬ в нашем футболе! Где был Ростов до??? И где стал после, когда Ростов ЗА УШИ вытащил Курбан Бердыев из вылета из РФПЛ и ПРИВЁЛ Ростов, за футбольные ноги, к групповому этапу Лиги чемпионов и серебряным медалям чемпионата России! То-то и ОНО!!! ЭТО полностью ЗАСЛУГА Курбана Бердыева и его тренерского штаба! Вместе трудились на ОБЩЕЕ футбольное победное ДЕЛО! Курбан Бердыев из другого футбольного измерения! Футбольный МАГ и ВОЛШЕБНИК! Курбан Бердыев сейчас ФУТБОЛЬНАЯ ИКОНА российского футбола и Динамо есть на кого МОЛИТЬСЯ! ВПЕРЁД Динамо! Выше ЗНАМЯ российского ФУТБОЛА! УРА!

17:19

Flamenco

Вернется Гурамчик! Позже - Стасик))

17:18

shpasic

и назначат Гончаренко!

17:08

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