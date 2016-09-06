Калитвинцев покинет пост главного тренера "Динамо"?

Сегодня официальный сайт "Динамо" объявил об уходе с поста спортивного директора клуба Романа Орещука. В ближайшее время свой пост, с высокой долей вероятности, покинет и генеральный директор бело-голубых Сергей Сысоев. В таком случае может произойти и смена главного тренера команды – Юрия Калитвинцева, который являлся кандидатурой Орещука и Сысоева.

Бело-голубые после 11 туров с 26 очками лидируют в первенстве ФНЛ.

Орещук покинул "Динамо" //

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