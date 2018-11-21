Калининградская область выделила "Балтике" дополнительные 167 миллионов рублей

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов сообщил, что регион выделит "Балтике" дополнительные 167 миллионов рублей. Во вторник гендиректор клуба Теймураз Лепсая сообщил, что футболисты еще не получили зарплату за сентябрь, октябрь и частично за август. Ранее в СМИ появилась информация, что футболисты из-за этого могут пойти на бойкот игр.

- Проблем нет, дополнительные региональные бюджетные средства им уже выделены, их хватает для того, чтобы полностью закрыть кредитные обязательства и выплатить зарплату игрокам. Это 167 миллионов рублей, эти поправки уже приняты облдумой, средства им должны поступить буквально на днях, - цитирует ТАСС Алиханова.

После 23 матчей "Балтика" занимает 16-е место в Олимп-ФНЛ с 25 очками.