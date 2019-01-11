Калешин возглавил "Балтику"

"Балтика" объявила о назначении Евгения Калешина на пост главного тренера, информирует пресс-служба клуба.
Контракт тренера с клубом рассчитан до окончания сезона-2018/2019 с возможностью пролонгации. О деталях сделки не сообщается.
Ранее 40-летний специалист входил в тренерский штаб "Краснодара", а также работал главным тренером в "Краснодаре-2" и "Урожае".
"Балтика" после 24 туров занимает 16-е место в Олимп-ФНЛ, набрав 25 очков и находясь в зоне вылета.
Дополнительная информация
http://fc-baltika.ru/news/1396-evgenii-kaleshin-vozglavil-baltiku
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