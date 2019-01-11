13:09 | Футбол — Олимп - ФНЛ

Калешин возглавил "Балтику"

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"Балтика" объявила о назначении Евгения Калешина на пост главного тренера, информирует пресс-служба клуба.

Контракт тренера с клубом рассчитан до окончания сезона-2018/2019 с возможностью пролонгации. О деталях сделки не сообщается.

Ранее 40-летний специалист входил в тренерский штаб "Краснодара", а также работал главным тренером в "Краснодаре-2" и "Урожае". 

"Балтика" после 24 туров занимает 16-е место в Олимп-ФНЛ, набрав 25 очков и находясь в зоне вылета. 

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Дополнительная информация

http://fc-baltika.ru/news/1396-evgenii-kaleshin-vozglavil-baltiku

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