"Известия": ВТБ усилит свое представительство в совете директоров "Динамо"

В пятницу в Москве состоится внеочередное собрание акционеров футбольного "Динамо", н а котором будет избран новый состав совета директоров клуба. По информации "Известий", вероятнее всего, большинство в совете директоров клуба вновь перейдет к ВТБ за счет трех его представителей – Василия Титова, Юрия Белкина и Геннадия Солдатенкова.

При этом бывший президент и председатель совета директоров "Динамо" Геннадий Соловьев выразил надежду, что новый высший руководящий состав бело-голубых сможет исправить тяжелое финансовое положение клуба.

– Надеюсь, эти люди постараются исправить ситуацию, – подчеркнул Соловьев. – Титов и Солдатенков и так были в совете директоров. Плюс три новых человека: Белкин, Муравьев, который уже рулит футбольным процессом, и Федоров, с которым я еще не знаком. Совет директоров – очень важный орган в части принятия решений, распределения финансов, покупки и продажи игроков. Надеюсь, они справятся с поставленной задачей.