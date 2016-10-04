"Известия": Орещук после отставки продолжает сотрудничать с "Динамо"

Бывший спортивный директор "Динамо" Роман Орещук, лишившийся должности в начале сентября, выполняет свои обязанности в неофициальном статусе, сообщают "Известия". Он работает в качестве консультанта по селекционным вопросам. По информации источника, Орещук появлялся в раздевалке команды после недавней победы "Динамо" в 1/16 финала Кубка России над "Ростовом" (4:0).

После первого в истории вылета московского "Динамо" из элиты российского футбола в клубе серьезно изменили структуру управления. На должность спортивного директора в июне 2016 года был назначен известный футбольный агент Роман Орещук. Летом функционеру удалось провести серьезную работу на трансферном рынке. Орещук привел в стан бело-голубых несколько статусных футболистов уровня премьер-лиги – ряды динамовцев пополнили Кирилл Панченко, Александр Сапета, Александр Зотов, Владимир Рыков и другие игроки. Большинство из них пришли в клуб бесплатно (в статусе свободных агентов) или на правах аренды. Также функционер способствовал назначению главным тренером команды Юрия Калитвинцева, которому в бытность агентом он помогал трудоустроиться на аналогичную должность в нижегородскую "Волгу".

С сильным подбором игроков москвичи без особых проблем расправлялись с соперниками в ФНЛ. Но через месяц после августовской отставки Владимира Проничева с поста председателя Всероссийского физкультурно-спортивного общества "Динамо" своей должности лишился и Орещук. Подобным решением оказались недовольны болельщики бело-голубых, которые даже составили петицию с призывом вернуть функционера.