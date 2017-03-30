"Известия": "Динамо" вдвое увеличило зарплату Панченко

Лидер бомбардирской гонки чемпионата России в первом дивизионе Кирилл Панченко подписал контракт с московским "Динамо". Как сообщают "Известия", по новому договору клуб будет выплачивать игроку зарплату в размере около 7 миллионов рублей в месяц (около 1,1 миллиона евро в год).

Вопрос подписания полноценного соглашения между "Динамо" и Кириллом Панченко был одной из главных тем зимнего периода дозаявок. Футболист, летом прошлого года арендованный у ЦСКА, стал ключевым форвардом бело-голубых и сыграл одну из решающих ролей в завоевании ими лидерства в Футбольной национальной лиги (ФНЛ). Осенью 2016-го талантливый игрок дебютировал в национальной сборной России. "Динамо" не раз заявляло о желании приобрести Панченко у ЦСКА, воспользовавшись прописанным в арендном соглашении первоочередным правом выкупа.

Зимние переговоры с армейцами о предстоящем трансфере затянулись, и развязка наступила лишь в конце марта. Срок действия подписанного соглашения так и не был назван клубом официально, однако на прошлой неделе "СЭ" опубликовал информацию, что договор заканчивается летом 2020 года, а трансфер Панченко из ЦСКА обошелся бело-голубым в 1,8 миллиона евро.