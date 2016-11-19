18:28 | ФУТБОЛ — ФНЛ

Иван Темников: "Динамо" – топ-клуб. Если здесь и будут проблемы с финансами, вытерпим"

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Защитник "Динамо" Иван Темников после ничьей с "Зенитом-2" в домашнем матче 23-го тура первенства ФНЛ подчеркнул, что соперник играл с насыщенной обороной. Также Темников выразил уверенность, что по итогам сезона "Динамо" вернется в премьер-лигу.

У "Зенита-2" сегодня была насыщенная оборона, – подчеркнул Темников. - А мы не реализовали свой момент. Однако мы все еще на первом месте. Не сомневаюсь, что "Динамо" в следующем году будет играть в премьер-лиге.

В "Томи", вашем бывшем клубе, сейчас большие проблемы с финансами...

Я постоянно общаюсь с ребятами, с которыми раньше играл. Там на самом деле очень плачевная ситуация. Очень некрасиво поступает руководство. Мы же старались... Правильно говорил Валерий Непомнящий, когда уходил: "Не нужна "Томи" премьер-лига. Так и получилось. Надеюсь, ребятам отдадут деньги.

Вы оттуда ушли из-за финансов?

Нет. Когда я уходил, все было хорошо. Поступило предложение из "Динамо", и я ушел без раздумий. "Динамо" – топ-клуб. Финансы? С деньгами все хорошо. Пока платят. А если и будут проблемы, мы вытерпим. (Ярослав СУСОВ)

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КОММЕНТАРИИ (1)
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Урфин Джюс

Ваня, главное побеждайте! А финансовые трудности, - так они у всех бывают. Ну разве что кроме газпрома..

18:41

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