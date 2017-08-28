Иван Таранов: "Давно хотел забить. Счастлив, что удалось это сделать"

Капитан "Крыльев Советов" Иван Таранов, который стал автором второго забитого гола в ворота "Сибири" (3:0), отметил игру соперника. По его словам, у новосибирского клуба хорошо держался мяч.

– Соперника хочу отметить, - цитирует пресс-служба клуба Таранова. - Надо отдать ему должное. У "Сибири" был неплохой контроль мяча, правда без особых моментов у наших ворот. Мы могли решать судьбу матча в первом тайме. Забей мы все свои моменты - было бы легче играть. Хорошо, что дожали соперника во втором тайме и заработали три очка.

– Какие эмоции были после гола?

– Давно хотел забить, были моменты в играх ранее. Счастлив, конечно, что забил гол и что этот гол принес некоторое спокойствие в игре.

– Во втором тайме "Крылья" отдали инициативу "Сибири". Такой план был на игру?

– Да, так и было задумано. Шутка, конечно. Игра диктует ход. Замены позволили освежить игру. Удалось забить второй гол, мы пошли вперед. После этого "Сибирь" сбавила обороты в атаке.

– Рады возвращению Надсона в "Крылья"?

– Конечно, рад за него.