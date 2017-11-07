21:13 | Футбол — ФНЛ

Иван Соловьев выбыл до конца года из-за травмы колена


Полузащитник петербургского "Динамо" Иван Соловьев досрочно завершил первую половину сезона, сообщает "Спорт день за днем". 24-летний хавбек с самого начала  первенства России испытывает проблемы с коленом. Он принял решение сделать операцию до зимнего перерыва. Восстановление займет примерно 2-3 месяца, игрок должен успеть набрать форму к весенней части турнира ФНЛ и принять участие в зимних сборах.

На счету Соловьева в текущем сезоне 14 матчей и 4 голевых передачи.

Дополнительная информация

http://www.sportsdaily.ru/news/ivan-solovev-vybyl-do-koncza-goda-i-sdelaet-operacziyu

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