Иван Маркелов: "Без Панченко "Динамо" пришлось тяжело"

Нападающий "Динамо" Иван Маркелов после игры 16-го тура ФНЛ против "Кубани" (1:0) отметил, что матч для московской команды получился тяжелым. Форвард заявил, что для клуба имеет значение количество очков, а не голов.

– Матч выдался тяжелым, было много борьбы и не получалась комбинационного футбола, – сказал Маркелов. – Можно сказать, что игра шла до гола, и мы победили за счет характера.

– "Динамо" в начале сезона играло более результативно, чем сейчас. С чем это связано?

– Даже не знаю. Бывают и такие матчи. Главное, что мы добились трех очков. Идем дальше.

– Во втором матче подряд вы забиваете победные мячи.

– Это очень приятно, но самое главное – это очки.

– Сначала по стадиону объявили, что мяч забил Соснин. Слышали?

– Да. Ничего страшного. Потом исправили это. Все нормально.

– Вы забили уже третий гол за две недели. Можно ли сказать, что уже полностью адаптировались в коллективе?

– Все в процессе. Во всем понемногу надо добавлять.

– Тяжело было в нападении без Кирилла Панченко?

– Конечно. Это основной игрок нашей команды, креативный. Мы ждем от него передач и голов. Было сложно играть, но ничего. Те, кто вышел сегодня на поле, сыграли не хуже.

– Отъезд футболистов в сборные ослабил "Динамо". Были какие-то корректировки в связи с этим?

– Только по составу. Вместо них играли другие ребята. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)