Иван Маркелов: "Без Панченко "Динамо" пришлось тяжело"

Нападающий "Динамо" Иван Маркелов после игры 16-го тура ФНЛ против "Кубани" (1:0) отметил, что матч для московской команды получился тяжелым. Форвард заявил, что для клуба имеет значение количество очков, а не голов.
– Матч выдался тяжелым, было много борьбы и не получалась комбинационного футбола, – сказал Маркелов. – Можно сказать, что игра шла до гола, и мы победили за счет характера.
– "Динамо" в начале сезона играло более результативно, чем сейчас. С чем это связано?
– Даже не знаю. Бывают и такие матчи. Главное, что мы добились трех очков. Идем дальше.
– Во втором матче подряд вы забиваете победные мячи.
– Это очень приятно, но самое главное – это очки.
– Сначала по стадиону объявили, что мяч забил Соснин. Слышали?
– Да. Ничего страшного. Потом исправили это. Все нормально.
– Вы забили уже третий гол за две недели. Можно ли сказать, что уже полностью адаптировались в коллективе?
– Все в процессе. Во всем понемногу надо добавлять.
– Тяжело было в нападении без Кирилла Панченко?
– Конечно. Это основной игрок нашей команды, креативный. Мы ждем от него передач и голов. Было сложно играть, но ничего. Те, кто вышел сегодня на поле, сыграли не хуже.
– Отъезд футболистов в сборные ослабил "Динамо". Были какие-то корректировки в связи с этим?
– Только по составу. Вместо них играли другие ребята. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)
MAKKOR
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18:42