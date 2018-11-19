23:11 19 ноября | Футбол — Олимп - ФНЛ

Источник: После матча "Факел" - "Авангард" задержали около 200 болельщиков, включая детей

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После матча 23-го тура Олимп-Первенства ФНЛ "Факел" - "Авангард" (3:2) было задержано большое количество болельщиков, сообщает страница The Spirit Of Old School в социальных сетях.

Сообщается, что после того, как на секторе с фанатами "Факела" загорелись файеры, туда подтянулся ОМОН. Всех, кто был на секторе, после матча и во время его, если они покидали сектор, забрали в отделение полиции. Всего в полицию доставили около 200 человек, включая детей до 14 лет.

 

Факел - Авангард К

 

Дополнительная информация

http://www.sport-express.ru/football/rus_d1/

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