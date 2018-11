Источник: После матча "Факел" - "Авангард" задержали около 200 болельщиков, включая детей

После матча 23-го тура Олимп-Первенства ФНЛ "Факел" - "Авангард" (3:2) было задержано большое количество болельщиков, сообщает страница The Spirit Of Old School в социальных сетях.

Сообщается, что после того, как на секторе с фанатами "Факела" загорелись файеры, туда подтянулся ОМОН. Всех, кто был на секторе, после матча и во время его, если они покидали сектор, забрали в отделение полиции. Всего в полицию доставили около 200 человек, включая детей до 14 лет.