Источник: После матча "Факел" - "Авангард" задержали около 200 болельщиков, включая детей

После матча 23-го тура Олимп-Первенства ФНЛ "Факел" - "Авангард" (3:2) было задержано большое количество болельщиков, сообщает страница The Spirit Of Old School в социальных сетях.
Сообщается, что после того, как на секторе с фанатами "Факела" загорелись файеры, туда подтянулся ОМОН. Всех, кто был на секторе, после матча и во время его, если они покидали сектор, забрали в отделение полиции. Всего в полицию доставили около 200 человек, включая детей до 14 лет.
БЕСПРЕДЕЛ СЕРЫХ ВЧЕРА НА ФАКЕЛ-АВАНГАРД / / Вчера на 30й минуте матча на ЮГ-3 зажигается несколько единиц пиротехники. Сектор закрыватся, к нему стягивается огромное количество омона и обычных мусоров. ВСЕХ, кто выходит с сектора в перерыве пакуют и .. https://t.co/rQad14nvwf– Spiritoldschool (@Spiritoldschoo1) 19 ноября 2018 г.
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