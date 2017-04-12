18:33 | ФУТБОЛ — ФНЛ

Источник: "Норильский никель" станет новым спонсором "Динамо"

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Новым спонсором "Динамо" может стать российская горно-металлургическая компания "Норильский никель", сообщает "Р-Спорт". Отмечается, что сейчас стороны находятся в стадии переговоров и с большой долей вероятности договорятся о сотрудничестве.

Ожидается, что официально об этом будет объявлено после выхода команды в премьер-лигу, что может произойти уже сегодня по итогам матча 31-го тура чемпионата ФНЛ против "Химок". На данный момент "Динамо" идет на первом месте в турнирной таблице ФНЛ, имея в своем активе 68 очков.

Дополнительная информация

http://rsport.ru/football/20170412/1118987792.html

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