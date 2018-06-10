Исполнительный директор "Тосно": "Задолженности по зарплате есть перед всеми работниками. Но компания-спонсор их закрывает"

Бывший исполнительный директор "Тосно" Леонид Хоменко рассказал, что все задолженности перед работниками и футболистами клуба компания-спонсор гарантированно закроет, сообщает "Спорт день за днем". Вчера стало известно, что из-за финансовых проблем "Тосно" прекращает свое существование.

– Можете сказать, что лично вы сделали все, чтобы такого исхода не было, что ваша совесть чиста?

– Все, что касалось спортивной составляющей, с нашей стороны было сделано. И не наша вина, что клуб прекращает свое существование. Пускай кто-то еще попробует за пять лет повторить тот путь, который проделали мы. Я делал и продолжаю делать все, чтобы футбол в Тосно был.

– Перед вами тоже по-прежнему есть задолженности по зарплате?

– Задолженности есть перед всеми работниками. Но компания-спонсор их закрывает.

– То есть боязни нет, что останетесь без денег?

– Нет. В этом плане к спонсору у нас претензий нет.

Ранее голкипер "Тосно" Давид Юрченко заявлял, что игроки клуба написали заявление в прокуратуру из-за невыплаченных зарплаты и премиальных за победу в Кубке России.

Напомним, что "Тосно" в сезоне-2017/18 стал обладателем Кубка России, а также вылетел из высшего дивизиона.