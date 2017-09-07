Ирхин вновь возглавил "Химки"

Главный тренер "Химок" Олег Стогов покинул занимаемый пост, информирует клубная пресс-служба. До конца сезона команду будет возглавлять Александр Ирхин, в минувшем сезоне уже стоявший во главе тренерского штаба химчан. Тренер Эмин Агаев и тренер по работе с вратарями Андрей Никитин продолжат работу под руководством нового наставника коллектива.

Генеральный директор "Химок" Тажутдин Качукаев отметил, что решение о прекращении сотрудничества со Стоговым было взаимным.

– В последних восьми матчах чемпионата наша команда набрала всего два очка и выбыла из розыгрыша кубка в 1/32 финала, – сказал Качукаев. – Объективно оценивая последние события, мы во всех матчах уступали соперникам по счету, но никак не по игре. Последние результаты опустили нашу команду в нижнюю часть турнирной таблицы, чего давно уже с нами не случалось, и сейчас мы находимся в определенном серьезном психологическом кризисе. В прошлом сезоне 15 футболистов из текущей заявки принимали участие в 70 процентах матчей, мы достойно играли против всех команд лиги, были непобедимыми в родных стенах на протяжении 35-ти матчей...

Теперь нам предстоит в кратчайшие сроки разбираться внутри коллектива со всеми проблемами, влияющими на результаты, а точнее, на их отсутствие. Команде необходима психологическая встряска.