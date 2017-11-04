Ирхин пожелал "Лучу-Энергии" финансовых успехов

Главный тренер "Химок" Александр Ирхин отметил, что у команды было мало времени на восстановление перед матчем 21-го тура ФНЛ против "Луча-Энергии" (1:1).

Встреча началась с 15-минутным опозданием - игроки владивостокцев устроили акцию протеста против задержек зарплаты.

- Если учесть, что мы заселились в гостиницу за пять часов до матча, а до этого восемь с половиной часов летели, результат достойный, - сказал Ирхин на пресс-конференции. - Но могли довести до положительного результата. Исход закономерен, были моменты и у нас, и "Луча".

Ничья - достойный результат, но были объективные причины, не позволившие показать свою игру. Перелет, поле жесткое - мы-то тренируемся на искусственном. Но самоотдачей игроков доволен, они достойно выглядели. Думаю, они сожалеют, что не удалось дотерпеть.

Завершил пресс-конференцию Ирхин словами: "Всего доброго, успехов. Финансовых успехов".