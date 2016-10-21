Иппэй Синодзука: "Родители решили перестраховаться и отправили меня в Россию"

Полузащитник "Спартака-2" Иппэй Синодзука рассказал, как он попал в Россию и почему не вернулся на родину в Японию. По его словам, он не смог уехать из-за проблем с визой.

– Я жил с родителями и сестрой в небольшом городке под Токио, – цитирует Синодзуку официальный сайт "Спартака". – Когда в Японии случилась авария на атомной станции "Фукусима-1", мы не знали, какие могут быть последствия. Нам почти ничего не говорили, а по телевизору только показывали одно и то же. Не было известно, каков радиус распространения радиоактивных лучей. Рядом с нашим домом образовалась какая-то непонятная дыра. Из-за землетрясения были разрушены дороги. Электрички не ходили. В школу добираться было сложно. Полтора месяца не учился. Родители решили перестраховаться и отправили меня и сестру в Россию, откуда родом наша мама. Вскоре выяснилось, что в Японии уже все хорошо и можно возвращаться домой.

– Почему же вы остались в России?

– Сестра уехала. А у меня случились проблемы с визой. Пришлось задержаться в Москве. Тетя отвела меня в ближайшую футбольную секцию "Воробьевы горы". Тренировался там и параллельно ходил на просмотры в "Чертаново". И хотя долгое время не было понятно, возьмут меня туда или нет, все же решил остаться в российской столице.