Илья Михалев: "Луч" показал, что может бойкотировать матчи"

Нападающий "Луча-Энергии" Илья Михалев подчеркнул, что задержка начала матча 23-го тура первенства России в ФНЛ против "Шинника" (1:0) является "звоночком" для руководства клуба. Игроки владивостокцев вышли на игру с 20-минутным опозданием в знак протеста против долгов клуба.

- Задержали начало встречи, хотели таким образом обратить внимание руководства клуба на то, что мы питаемся и добираемся до матчей за свой счет, чтобы платили вовремя заработную плату, - цитирует ТАСС Михалева. - Мы понимаем, что проблемы у всех, но не до такой же степени - "висят" премиальные за прошлый год и за этот. Хочется, чтобы была хоть какая-то помощь.

Как мы понимаем, помощь должна прийти. Обещали, что в понедельник будут деньги, поэтому мы ждем. Задержкой встречи хотели показать, что команда может делать серьезные шаги. Но это был лишь "звоночек" к тому, что дальше могут быть и бойкоты тренировок и матчей. Но мы верим и надеемся, что нам все отдадут до отъезда домой. Будем ждать.