Илья Михалев: "Луч-Энергия" погасил все долги по зарплате, должны только премиальные"

Нападающий "Луча-Энергии" Илья Михалев рад, что все долги по заработной плате были погашены. Ранее директор департамента физической культуры и спорта Приморского края Жан Кузнецов сообщил, что клуб расплатился перед футболистами по долгам по зарплате.

- Погасили все долги по заработной плате полностью, должны только премиальные, - цитирует ТАСС Михалева. - Все хорошо, все работают в штатном режиме. Премиальные должны за прошлый год, в положении о премировании это прописано. Но в принципе ситуация очень хорошая, все довольны и рады.

Мы не думаем о повторении ситуации. У нас ближайшая игра со "Спартаком-Нальчиком" за шесть очков, очень серьезная, нам нужно ее выигрывать. Пока все стабильно, никаких долгов кроме премиальных нет, все супер, все довольны - руководство и футболисты, все идет своим чередом, и мы готовимся к игре.