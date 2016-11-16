15:05 | ФУТБОЛ — ФНЛ

Илья Михалев: "Губернатор Приморья поручил найти деньги для "Луча-Энергии" до пятницы"

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Нападающий "Луча-Энергии" Илья Михалев рассказал, что губернатор Приморского края Владимир Миклушевский дал распоряжение найти финансирование для владивостокского клуба до пятницы. Напомним, что "Луч-Энергия" должен футболистам зарплату за 2,5 месяца и все премиальные за этот и прошлый год. В нынешнем сезоне после 22 туров первенства России команда занимает 10-е место в турнирной таблице, на ее счету 29 очков.

– По итогам встречи с губернатором Приморского края им было дано распоряжение до пятницы найти деньги на финансирование футбольного клуба, – цитирует "Р-Спорт" Михалева. – Мы надеемся, что это будет сделано, в противном случае мы будем вынуждены применять различные меры вплоть до бойкотирования тренировок и матчей, но мы бы очень не хотели этого делать.

Дополнительная информация

http://rsport.ru/football/20161116/1112309162.html

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