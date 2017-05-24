Илья Гультяев: "Стыковой матч с "Арсеналом" - большой стимул для всех"

Защитник "Енисея" Илья Гультяев перед стыковым матчем с "Арсеналом" за место в премьер-лиге отметил, что эта встреча является для всех большим стимулом. Он также добавил, что зрители на стадионе придадут игрокам дополнительные силы. Ранее сообщалось, что на игру продано восемь тысяч билетов.

– Для нас это хорошая игра, которая дает возможность выхода в РФПЛ, у многих ребят есть опыт выступления в высшем дивизионе, – подчеркнул Гультяев. – Для всех это большой стимул, чтобы показать, на что мы способны.

– Игра с "Арсеналом" будет по накалу отличаться от последних туров ФНЛ?

– Это совсем другая игра, придет много зрителей, это придаст нам дополнительные силы.

– "Енисей" за год от аутсайдера ФНЛ дошел до бронзового призера. За счет чего это произошло?

– Мы сплотились, и с каждым победным матчем у нас прибавлялась уверенность, шли постепенно наверх по таблице. (Дмитрий УСКОВ)

Первый стыковой матч между командами пройдет завтра, 25 мая, начало – в 15.30 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию встречи. Вторая игра состоится 28 мая.