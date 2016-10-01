Илья Гультяев: "Результат с "Кубанью" не закономерен"

Защитник "Енисея" Илья Гультяев после поражения от "Кубани" (2:1) в матче 15-го тура ФНЛ заявил, что не считает победу соперника заслуженной, передает из Краснодара корреспондент "СЭ" Екатерина ПОПТАПОВА. Также он добавил, что Андрей Тихонов прививает команде комбинационный футбол, который "Енисей" будет демонстрировать и в будущих матчах.

– Я не считаю результат закономерным, потому что мы не заслуживали поражения, – отметил Гультяев. – У нас тоже были моменты, и не хочется говорить об этом, но судья не поставил пенальти в ворота "Кубани" на последний минуте, мы могли сравнять счет.

– Голы "Кубани" – это больше стечение обстоятельств или это больше системные ошибки "Енисея"?

– Конечно, все голы забиваются с ошибок. Мы будем их разбирать и делать выводы.

– Можно ли сказать, что "Енисей" старался играть в свой футбол, не отталкиваясь от соперника?

– Да, это так, потому что Андрей Тихонов призывает нас играть низом. Несмотря на плохое поле, мы старались это делать, и в следующих матчах мы будем стараться играть в комбинационный футбол.

– "Енисей" сейчас со стороны воспринимают, как победителя ЦСКА. Это не давит?

– Да нет, мы уже отошли от этой победы, перестроились на ФНЛ. Нас ждут тяжелые игры впереди.