13:53 | ФУТБОЛ — ФНЛ

Илья Гультяев хочет выйти с "Енисеем" в премьер-лигу и попасть в сборную России

0
0
0

Защитник "Енисея" Илья Гультяев подчеркнул, что сделает все для выхода в премьер-лигу по итогам текущего сезона. Также 28-летний футболист выразил надежду, что ему удастся попасть в сборную России. "Енисей" на данный момент занимает четвертое место в турнирной таблице с 31 очком после 20 матчей.

- Я хочу, чтобы мы вышли в премьер-лигу, но это будет нелегко. Жаль, что мы вылетели из Кубка России, - цитирует itasportpress.com Гультяева. - Я подписал контракт с "Енисеем" сроком на год. Сейчас моя задача - сделать все возможное, а в конце сезона мы посмотрим, к чему это приведет. 

Цель каждого игрока - попасть в сборную России. Возможно, для меня еще время не пришло, но я буду бороться за это. Это моя мечта.

0
0
0

Материалы REN-TV

Любопытство всемирного масштаба...

Видео: Надежда Савченко прогулялась по Красной площади...

Гиви наступает из Приднестровья...

Никита Джигурда и адвокат Сергей Жорин подрались у здания суда ...

Материалы других СМИ

КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ


Материалы других СМИ