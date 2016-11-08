Илья Гультяев хочет выйти с "Енисеем" в премьер-лигу и попасть в сборную России

Защитник "Енисея" Илья Гультяев подчеркнул, что сделает все для выхода в премьер-лигу по итогам текущего сезона. Также 28-летний футболист выразил надежду, что ему удастся попасть в сборную России. "Енисей" на данный момент занимает четвертое место в турнирной таблице с 31 очком после 20 матчей.

- Я хочу, чтобы мы вышли в премьер-лигу, но это будет нелегко. Жаль, что мы вылетели из Кубка России, - цитирует itasportpress.com Гультяева. - Я подписал контракт с "Енисеем" сроком на год. Сейчас моя задача - сделать все возможное, а в конце сезона мы посмотрим, к чему это приведет.

Цель каждого игрока - попасть в сборную России. Возможно, для меня еще время не пришло, но я буду бороться за это. Это моя мечта.