Ильнур Альшин – об уходе президента "Авангарда": "Возможно, в эту ситуацию должен подключиться губернатор"

Полузащитник "Авангарда" Ильнур Альшин​ прокомментировал ситуацию с уходом с поста президента курской команды Николая Волокитина, который покинул должность по собственному желанию 11 декабря, сообщает "РИА Новости". 25-летний российский хавбек надеется, что губернатор региона сможет повлиять на данную ситуацию.

– Разумеется, есть вопросы, почему ситуация так стремительно поменялась и президент ушел в отставку, – приводит слова Альшина "РИА Новости". – Знаю Николая Викторовича (Волокитина) как профессионала своего дела, который живет "Авангардом" и любит его. В качестве примера можно привести недавнюю встречу, где собрались ветераны "Авангарда", футбольная академия и мы. В последний раз я видел такое в "Спартаке", где всех поздравляли и награждали.

Волокитин покинул пост президента "Авангарда"

Президент создал весь коллектив клуба, сплотил людей вокруг себя. Из-за этого, думаю, пришел и спортивный результат, в частности – нынешнее третье место в ФНЛ и выход в финал Кубка России в прошлом сезоне. Уверен, Викторович должен остаться во главе клуба. Очень надеемся, что найдутся люди, которые смогут направить ситуацию в правильное русло. Возможно, должен подключиться губернатор. Все-таки "Авангард" имеет огромное значение для всего региона и его имиджа.