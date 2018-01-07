Игроков "Сатурна" просмотрят "Балтика" и "Ротор"

Два футболиста выступающей в группе "Центр" ПФЛ раменской команды пройдут смотрины в клубах ФНЛ. 20-летний защитник Николай Покидышев, проведший за полтора сезона все матчи черно-синих без замен, тренируется с волгоградским "Ротором", а его ровесник – хавбек Бутта Магомедов (11 голов за полтора года) - отбыл в расположение калининградской "Балтики". Оба футболиста являются воспитанниками УОР № 5, ранее носившего название "Мастер-Сатурн" и входившего в клубную систему, когда "Сатурн" выступал в премьер-лиге. (Андрей КУЗИЧЕВ)