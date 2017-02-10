14:15 | ФУТБОЛ — ФНЛ

Игроков "Луча-Энергии" собираются выселить из отеля в Турции

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Игроки "Луча-Энергии" могут не завершить свой тренировочный сбор в Турции, сообщает Primamedia.ru. Руководство отеля, в котором проживает команда, собирается выселить игроков за невыполнение финансовых обязательств. Ранее сообщалось, что спортивная база клуба была обесточена из-за долгов за электроэнергию.

– У нас гостиница проплачена по гарантийным письмам до определенного времени, так как не поступило финансирование в счет оплаты гостиницы и перелетов, нас хотели выселять из гостиницы, – сказал один из футболистов "Луча-Энергии". – Просто повезло, что удалось договориться и отложить эту процедуру. Мы все в команде находимся в полном неведении.

Ранее один из руководителей клуба заявил, что клуб продолжает готовиться к сезону в Турции и никто не собирается выселять команду из отеля.

Дополнительная информация

http://primamedia.ru/news/568392/

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