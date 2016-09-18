Игроки "Зенита-2" возложили цветы к мемориальной доске Садырину

Футболисты "Зенита-2" после возвращения в Санкт-Петербург с выездного матча против "Тамбова" возложили цветы к мемориальной доске Павлу Садырину, сообщает официальный твиттер клуба. Доска была установлена на доме, где экс-наставник "Зенита", ЦСКА и сборной России жил с 1984 по 1993 год. 1 декабря 2001 года Садырин умер после тяжелой болезни, сегодня ему исполнилось бы 74 года.

Вернулись из Тамбова и сразу же возложили цветы к мемориальной доске великого Павла Федоровича Садырина! pic.twitter.com/5Udrfmr9QG – "Зенит"-2 (@zenit_spb2) 18 сентября 2016 г.