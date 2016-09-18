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Игроки "Зенита-2" возложили цветы к мемориальной доске Садырину

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Футболисты "Зенита-2" после возвращения в Санкт-Петербург с выездного матча против "Тамбова" возложили цветы к мемориальной доске Павлу Садырину, сообщает официальный твиттер клуба. Доска была установлена на доме, где экс-наставник "Зенита", ЦСКА и сборной России жил с 1984 по 1993 год. 1 декабря 2001 года Садырин умер после тяжелой болезни, сегодня ему исполнилось бы 74 года.

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