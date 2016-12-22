16:12 | ФУТБОЛ — ФНЛ

Игроки "Волги" вновь написали письмо Мутко

Письмо на имя Виталия Мутко.
Письмо на имя Виталия Мутко.
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Адвокат Юрий Моисеев, представляющий интересы бывших игроков "Волги", рассказал "СЭ", что футболисты вновь написали письмо на имя президента РФС Виталия Мутко. В нем они просят главу союза поспособствовать решению проблемы. Напомним, что нижегородский клуб должен 40 миллионов рублей.

– Действительно, мы повторно обратились к президенту РФС Виталию Мутко. Просим, чтобы Виталий Леонтьевич взял под свой контроль ситуацию с задолженностями клуба, – сказал Моисеев. – Из официальных источников видели заявление губернатора о том, что он разберется с этим вопросом и решит проблему. Сейчас решили напомнить, что ничего из обещаний не делается.

– Ответ от РФС получили?

– Еще нет. (Сергей АСТАХОВ)

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