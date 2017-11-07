Игроки "Луча" завтра ждут встречи с губернатором

Как стало известно "СЭ", завтра перед матчем 22-го тура первенства ФНЛ с "Волгарем" игроки "Луча-Энергии" встретятся с временно исполняющим обязанности губернатора Приморья Андреем Тарасенко. По всей видимости, футболисты выйдут на игру с астраханской командой без задержки времени, как это было в предыдущем туре. Вчера болельщики команды, плюс родители детей, которые занимаются в юношеской школе, после интервью игроков команды о том, что они даже чай вынуждены покупать сами, приехали на базу, купили продуктов и приготовили ужин.
Добавим, что президент ФНЛ Игорь Ефремов вылетел во Владивосток на эту игру. В программе поездки в столицу Приморья у него также рабочая встреча с Тарасенко. Руководители обсудят сложившуюся ситуацию в "Луче-Энергии".
Напомним, что в минувшем туре футболисты "Луча-Энергии" на 15 минут задержали матч с "Химками", чтобы обратить внимание общественности на непростое финансовое положение дальневосточного клуба. (Виталий АЙРАПЕТОВ)
dima2001
Если нет денег нафига такой команде жить ?
15:19
4rfv5tgb
УРА! ИГРОКОВ "ЛУЧА" НАЧАЛИ КОРМИТЬ ! А ТО СОВСЕМ ИСХУДАЛИ БЕДНЕНЬКИЕ
14:59
Friend of Misery
Стыдно читать подобные новости. Я за то, чтобы команда была в частных руках, а не висела на шее у губернатора. Любит губернатор футбол- есть деньги, не любит- нет денег. Надо найти нормального частного владельца. А то, что деньги не платят, не кормят, из квартир выселяют...- это просто какой-то позор. Кто будет в такие моменты думать о футболе?
14:52
Maren13
Итальянская "Модена" признана банкротом, исключена из третьего дивизиона чемпионата Италии – серии С и лишена профессионального статуса. История клуба, который провел 13 сезонов в серии А, насчитывает 105 лет. Технической причиной для исключения "Модены" из серии С стало четвертое подряд поражение за невыход команды на игру. Такая норма предусмотрена в регламенте чемпионата Италии. Футболисты "Модены" отказывались выходить на матчи из-за невыплаты зарплат.
14:42