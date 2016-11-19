Игроки "Луча" вышли на матч с "Шинником" с 20-минутным опозданием в знак протеста

Игроки "Луча-Энергии" вышли на матч 23-го тура первенства России в ФНЛ против "Шинника" с 20-минутным опозданием, сообщает "Р-Спорт". По словам руководителя пресс-службы Андрея Вялкова, таким образом футболисты выразили протест против задержек зарплаты. Ранее сообщалось, что губернатор Приморья Владимир Миклушевский дал распоряжение найти финансирование для "Луча" до 18 ноября, но в назначенный срок деньги не были выплачены.

В связи с финансовыми трудностями, владивостокцы добирались на игру 21-го тура с "Факелом" 30 часов.