10:23 | ФУТБОЛ — ФНЛ

Игроки "Луча" вышли на матч с "Шинником" с 20-минутным опозданием в знак протеста

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Игроки "Луча-Энергии" вышли на матч 23-го тура первенства России в ФНЛ против "Шинника" с 20-минутным опозданием, сообщает "Р-Спорт". По словам руководителя пресс-службы Андрея Вялкова, таким образом футболисты выразили протест против задержек зарплаты. Ранее сообщалось, что губернатор Приморья Владимир Миклушевский дал распоряжение найти финансирование для "Луча" до 18 ноября, но в назначенный срок деньги не были выплачены. 

В связи с финансовыми трудностями, владивостокцы добирались на игру 21-го тура с "Факелом" 30 часов.

Дополнительная информация

http://rsport.ru/football/20161119/1112433261.html

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КОММЕНТАРИИ (1)
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sailor1990

А у местного губернатора нет неизвестной заначки, которую еще ФСБ не нашла?

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