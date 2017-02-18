Игроки "Луча" приступили к тренировкам в Турции, несмотря на угрозы бойкота

"Луч-Энергия" приступил ко вторым сборам в Турции, сообщает официальный сайт клуба. До 6 марта команда будет базироваться и тренироваться в городе "Лара". На сборе планируется провести пять матчей. Уже известны три соперника. 20 февраля владивостокцы сыграют с клубом первой казахстанской лиги "Жетысу", 22 февраля - с молодежкой "Оренбурга", а 23 февраля - с "Таразом", представляющим премьер-лигу Казахстана.

Ранее нападающий "Луча" Илья Михалев сообщал, что команда намерена бойкотировать тренировки из-за долгов по зарплате и премиальным.