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Игроки "Луча" приступили к тренировкам в Турции, несмотря на угрозы бойкота

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"Луч-Энергия" приступил ко вторым сборам в Турции, сообщает официальный сайт клуба. До 6 марта команда будет базироваться и тренироваться в городе "Лара". На сборе планируется провести пять матчей. Уже известны три соперника. 20 февраля владивостокцы сыграют с клубом первой казахстанской лиги "Жетысу", 22 февраля - с молодежкой "Оренбурга", а 23 февраля - с "Таразом", представляющим премьер-лигу Казахстана. 

Ранее нападающий "Луча" Илья Михалев сообщал, что команда намерена бойкотировать тренировки из-за долгов по зарплате и премиальным.

Дополнительная информация

http://fcle.ru/news/startovali_vtorye_sbory_v_turcii/2017-02-18-2394

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