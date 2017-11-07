Игроки "Луча-Энергии" встретятся с главой Приморья

Как стало известно "СЭ", завтра перед матчем 22-го тура первенства ФНЛ с "Волгарем" игроки "Луча-Энергии" встретятся с временно исполняющим обязанности губернатора Приморья Андреем Тарасенко. По всей видимости, футболисты выйдут на игру с астраханской командой без задержки времени, как это было в предыдущем туре.

Добавим, что президент ФНЛ Игорь Ефремов вылетел во Владивосток на эту игру. В программе поездки в столицу Приморья у него также рабочая встреча с Тарасенко. Руководители обсудят сложившуюся ситуацию в "Луче-Энергии".

Напомним, что в минувшем туре футболисты "Луча-Энергии" на 15 минут задержали матч с "Химками", чтобы обратить внимание общественности на непростое финансовое положение дальневосточного клуба. (Виталий АЙРАПЕТОВ)