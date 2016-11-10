Игроки "Луча-Энергии" вернутся во Владивосток только в пятницу

Исполнительный директор "Луча-Энергии" Александр Голубчиков подчеркнул, что игроки вернутся во Владивосток после матча 21-го тура первенства ФНЛ с "Факелом" (1:0) только в пятницу. Дальневосточники отправились на игру, которая проходила в Воронеже, в понедельник. На матч команда добиралась около 30 часов.

– Команда вчера выехала из Воронежа, – приводит "Р-Спорт" слова Голубчикова. – Завтра ребята прибудут во Владивосток. Да, едут тем же путем. Конечно, если бы было иное финансирование, мы бы летали чартерами. Но не вижу ничего страшного, что команда перебралась аэроэкспрессом и доехала на метро. Что тут сенсационного? Не беременные женщины же едут, а здоровые мужики, которые потом выспались, провели игру, победили одного из лидеров чемпионата.

Футболисты "Луча-Энергии" будут добираться на матч с "Факелом" около 30 часов с пересадками