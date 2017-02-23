Игроки "Луча-Энергии" отказались от бойкота, несмотря на долги по зарплате

Нападающий "Луча-Энергии" Илья Михалев заявил, что игроки перестанут бойкотировать тренировки команды, однако отметил, что долги по зарплате по-прежнему не были выплачены. Ранее спортивная база клуба была обесточена из-за долгов за электроэнергию, а игроков собирались выселить из отеля в Турции из-за невыполнения финансовых обязательств. Отмечалось, что долги по зарплате перед игроками составляют четыре месяца по заработной плате и порядка двух лет по премиальной части.

– Футболисты приняли решение отказаться от бойкота тренировок, но пока нам ни копейки не заплатили, – цитирует ТАСС Михалева. – Мы продолжаем участвовать в матчах, но ситуация никак не изменилась, все еще ждем. Руководство клуба нам пообещало, что в ближайшее время перед нами рассчитаются, но верится в это с трудом. Нам уже давали такие обещания в декабре, но, как видите, ничего не произошло.