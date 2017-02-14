Игроки "Луча-Энергии" будут бойкотировать тренировки на втором сборе из-за долгов

Нападающий "Луча-Энергии" Илья Михалев подчеркнул, что команда намерена бойкотировать тренировки на втором сборе команды из-за долгов по зарплате и премиальным. Зимой 2016 года титульный спонсор команды отказался финансировать клуб без объяснения причин. Второй зимний учебно-тренировочный сбор дальневосточников начнется в турецкой Ларе 16 февраля.

– Сейчас мы разъехались по домам, 16 февраля должны прилететь на сборы, но тренироваться не будем, – приводит ТАСС слова Михалева. – Ранее мы говорили свои условия, но пока ничего не выполнилось. О бойкоте мы всей командой договаривались еще на первом сборе, поэтому проблем с этим не будет.

Долги очень большие: на данный момент должны зарплату за четыре месяца и премиальные за два года. Сами видите, что ситуация критическая, но о разрывах контрактов речи не идет. Сейчас собрался хороший коллектив, команда, которая без финансирования неплохо выступает. Если бы этой команде дать немного финансирования, результат был бы еще лучше.

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