Игроки "Крыльев" частично оплатили реконструкцию третьего поля стадиона "Металлург"

Третье поле стадиона "Металлург" было реконструировано благодаря финансовой поддержке игроков "Крыльев Советов"​, информирует официальный сайт казанцев.

В ходе реконструкции был постелен новый искусственный газон. На третьем поле тренируются воспитанники Центра Подготовки и основная команда клуба. Теперь оно имеет сертификат ФИФА "Две звезды".

– Хочется, конечно, внести вклад в развитие города, детского футбола, в частности. Я с удовольствием принял предложение клуба и поучаствовал в том, чтобы постелить такое хорошее поле для детей, – отметил капитан "Крыльев Советов" Иван Таранов.