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18:54 | Футбол — ФНЛ

Игроки "Крыльев" частично оплатили реконструкцию третьего поля стадиона "Металлург"

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Третье поле стадиона "Металлург" было реконструировано благодаря финансовой поддержке игроков "Крыльев Советов"​, информирует официальный сайт казанцев.

В ходе реконструкции был постелен новый искусственный газон. На третьем поле тренируются воспитанники Центра Подготовки и основная команда клуба. Теперь оно имеет сертификат ФИФА "Две звезды".

– Хочется, конечно, внести вклад в развитие города, детского футбола, в частности. Я с удовольствием принял предложение клуба и поучаствовал в том, чтобы постелить такое хорошее поле для детей, – отметил капитан "Крыльев Советов" Иван Таранов.

Дополнительная информация

http://www.kc-camapa.ru/cgi-bin/newsprn.cgi?15267

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КОММЕНТАРИИ (1)
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баламошка

Крылья как всегда деньги клянчат?! Пусть тогда безвылазно сидят в ФНЛ!

19:19