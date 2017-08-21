Игроки "Крыльев" частично оплатили реконструкцию третьего поля стадиона "Металлург"

Третье поле стадиона "Металлург" было реконструировано благодаря финансовой поддержке игроков "Крыльев Советов", информирует официальный сайт казанцев.
В ходе реконструкции был постелен новый искусственный газон. На третьем поле тренируются воспитанники Центра Подготовки и основная команда клуба. Теперь оно имеет сертификат ФИФА "Две звезды".
– Хочется, конечно, внести вклад в развитие города, детского футбола, в частности. Я с удовольствием принял предложение клуба и поучаствовал в том, чтобы постелить такое хорошее поле для детей, – отметил капитан "Крыльев Советов" Иван Таранов.
баламошка
Крылья как всегда деньги клянчат?! Пусть тогда безвылазно сидят в ФНЛ!
19:19