Игроки и тренерский штаб "Динамо" встретились с руководством клуба

Сегодня на базе в Новогорске состоялась встреча игроков и тренерского штаба "Динамо" с руководством Общества и клуба – Владимиром Стржалковским и Евгением Муравьевым, информирует пресс-служба команды. Напомним, что 12 апреля москвичи гарантировали себе место в премьер-лиге на следующий сезон.

При этом за пять туров до окончания регулярного чемпионата ФНЛ "Динамо" пока не гарантировало себе первое место. Команда Юрия Калитвинцева опережает занимающее второе место "Тосно" на 10 очков.