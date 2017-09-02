Игроки "Енисея" вышли на матч против "Ротора" в футболках в поддержку Тена

Игроки "Енисея" решили поддержать защитника Петра Тена, выйдя на матч 11-го тура чемпионата ФНЛ против "Ротора" в футболках с надписью "Синк эбаут Тен. Мы с тобой, Петр". Футболист получил травму колена, у него диагностирован разрыв крестообразных связок и мениска, сообщает пресс-служба клуба.

Тен получил повреждение 23 августа в матче 1/32 финала Кубка России против "Читы" (1:1, 8:7 - по пенальти).